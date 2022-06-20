Санкції ЄС за анексію Криму продовжено на рік

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, запроваджені ЄС у відповідь на анексію Криму та Севастополя Росією, до 23 червня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Чинні до сьогодні санкції були вперше запроваджені в червні 2014 року.

Вони включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підпадає під обмеження ЄС.

Як заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у своїй декларації від імені ЄС від 25 лютого 2022 року, через вісім років після насильницької і незаконної анексії ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права.

ЄС залишається непохитним у своїй прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та відданий повній реалізації своєї політики невизнання.

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