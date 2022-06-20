Ознак наступу військ РФ на Запоріжжі немає, фіксується прибуття військової техніки окупантів, - секретар міськради Куртєв

Протягом найближчого часу окупанти будуть вести наступальні дії в напрямках Оріхова, Гуляйполя чи Кам'янського.

Про це у Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ продовжують зосереджувати техніку та живу силу у Василівському і Пологівському районах і здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії розмежування.

"Також наша розвідка продовжує отримувати інформацію про переміщення техніки окупантів. Зокрема зафіксовано прибуття військової техніки та особового складу противника у село Березівка Пологівського району. А у селі Заповітне Василівського району було зафіксовано рух колони вантажівок у напрямку Енергодару. Окрім того, є інформація про рух колони військової техніки і бензовозів між населеними пунктами Василівського району", - додав Куртєв.

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