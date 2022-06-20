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Ознак наступу військ РФ на Запоріжжі немає, фіксується прибуття військової техніки окупантів, - секретар міськради Куртєв

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Ознак наступу військ РФ на Запоріжжі немає, фіксується прибуття військової техніки окупантів, - секретар міськради Куртєв
Протягом найближчого часу окупанти будуть вести наступальні дії в напрямках Оріхова, Гуляйполя чи Кам'янського.

Про це у Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ продовжують зосереджувати техніку та живу силу у Василівському і Пологівському районах і здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії розмежування.

"Також наша розвідка продовжує отримувати інформацію про переміщення техніки окупантів. Зокрема зафіксовано прибуття військової техніки та особового складу противника у село Березівка Пологівського району. А у селі Заповітне Василівського району було зафіксовано рух колони вантажівок у напрямку Енергодару. Окрім того, є інформація про рух колони військової техніки і бензовозів між населеними пунктами Василівського району", - додав Куртєв.

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Топ коментарі

  • Анна Сергеева
    Какой инфрормативный заголовок статьи. Признаков наступления нет. Но прибывает техника противника. Интересно, с какой целью?
  • Timur Davidov
    Чому кожне гімно,розповідає про дії військових???забороніть цим підарасам взагалі рот розкривати!!!
  • Харьков Сумской
    "Приёмы ведения войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко."

    Сунь-Цзы, 6-5 век до н.э.
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