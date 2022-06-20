Україна має продовжити масштабні структурні реформи в економіці, - Єврокомісія
Про це йдеться у Висновку Єврокомісії за заявкою України на членство у Європейському Союзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У документі зазначається, що Україна до війни досягла хороших макроекономічних показників, демонструючи стійкість завдяки макроекономічній і фінансовій стабільності, і забезпечує їх навіть після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
"Це відображає не тільки дуже сильну політичну рішучість, але й інститути, що добре функціонують", – констатує Єврокомісія.
Наприкінці вона вказала, що ВВП на душу населення в Україні становив 29,8% середнього ВВП ЄС у 2020 році.
Незважаючи на зазначені успіхи, розвиток економіки стримується дещо нерівномірним проведенням структурних реформ.
Корупція, йдеться в документі, широко розповсюджена та у поєднанні з ще не повністю реформованою судовою системою призводить до низького ступеня виконання контрактів. Частка неформальної економіки залишається значною і може сягати однієї третини економічної активності в Україні.
Близько 3 млн осіб, або майже 20% усіх зайнятих, у 2021 році були у неформальному секторі економіки, а ще близько 2,5 млн українців, за оцінками за 2019 рік, жили та працювали за кордоном, зазначає Єврокомісія.
У документі також сказано, що протяжність доріг та виробництво електроенергії на душу населення в Україні у 2020 році становили відповідно 48% та 57% середнього показника по ЄС, а ступінь зносу розподільних мереж оцінювався приблизно у 50%.