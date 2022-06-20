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Вчителів з Новосибірська хочуть відправити на окуповані території Запорізької області, - мер Федоров

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Для навчання дітей на окупованих територіях Запорізької області набирають вчителів у Новосибірську.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вчора було повідомлено, що з Новосибірська набирають вчителів, яким пропонується переїхати до окупованих територій Запорізької області, щоб навчати наших дітей", - зазначив очільник міста.

За словами Федорова, це загрозлива ситуація, тому що зрозуміло, чому навчатимуть українських дітей вчителі з Новосибірська.

"Тому вкрай важливим є те, щоб вже 1 вересня діти йшли до українських шкіл, тому ми всі сподіваємось на наші героїчні Збройні Сили", - наголосив він.

Федоров зауважив, що у Мелітополі 90% вчителів відмовились співпрацювати з окупантами, і це є безперечний показник патріотизму українських педагогів.

Також читайте: Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    і чому ці касабскі ушлепки навчать? яз гівна бюст путлера зробити?
  • Сірий
    Вони тут здохнуть від спеки.
  • Solsky Wasyl
    та там такі підорви, вони будуть вчити всьому, що в шкільній програмі буде написано. буде написано бюст з гівна значить буде бюст з гівна, то такі істоти, що їх ніщо не обурить, крім небезпеки їх сраці звісно ж.
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