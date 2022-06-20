Перейшли на бік ворога. Шістьом правоохоронцям з Бердянська повідомлено про підозру, - ДБР
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Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді шістьом правоохоронцям з Бердянська, які перейшли на бік ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
" Чоловіки за власним бажанням почали службу в місцевому окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області. Правоохоронці підозрюються у державній зраді", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.