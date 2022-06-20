Сьогодні в Люксембурзі відбудеться засідання глав МЗС країн ЄС. Розглянуть оборону, розширення ЄС і російську агресію проти України, - Боррель

Міністри закордонних справ Євросоюзу у понеділок в Люксембурзі розглянуть Спільну політику ЄС з безпеки й оборони, висновки Єврокомісії у відповідь на заявки України, Молдови і Грузії щодо членства в ЄС, а також наслідки військової агресії РФ проти України та пов’язану з нею загрозу голоду у світі.

Про це в понеділок у Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рада ЄС, по-перше, привітає повернення Данії до Спільної політики з безпеки й оборони, - ми отримаємо відповідний документ від міністра закордонних справ Данії. По-друге, міністри обговорять відносини ЄС-Україна, ЄС-Молдова та ЄС-Грузія. Це важливий крок, ознака того, що ЄС готовий підтримати та прийняти сусідів, що хочуть приєднатися до нас та є нашими близькими за переконаннями партнерами", - сказав Боррель.

Ще однією темою, що обговорять міністри, за його словами, буде російська війна проти України, яка є дедалі небезпечнішою не лише для України, але й для всього світу. Блокування Росією українського зернового експорту загрожує "великим голодом" для мільйонів людей, насамперед - в країнах Африки.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції Грузії на отримання європейської перспективи, але відтермінування надання статусу країни-кандидата, що виходить із оприлюднених минулого тижня висновків Єврокомісії, Боррель зауважив, що сам факт надання Грузії європейської перспективи є величезним кроком вперед, який не можна недооцінювати.

"Хочу підкреслити - ця думка (Єврокомісії. - Ред.) є великим кроком вперед на європейському шляху Грузії. Ще кілька тижнів тому ніхто не припускав і думки, що відкриває для Грузії чіткий європейський шлях. Зараз вони мають програму того, що робити, вони мають розклад дій та чіткі завдання. Європейський шлях Грузії був досконало позначений. Тож давайте працювати!", - наголосив Боррель.

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Він утримався від припущень щодо того, яким може бути рішення глав держав та урядів ЄС щодо статусу кандидатів на входження до ЄС України й Молдови, оскільки це є виключною прерогативою Європейської Ради, засідання якої відбудеться наприкінці поточного тижня.

"Ми маємо використати цю можливість. Ви маєте позитивну думку (Єврокомісії. - ред.), коли йдеться про членство за певними умовами. Це великий крок уперед, його не можна недооцінювати. Скористайтеся цією можливість, працюйте над цим", - підкреслив Високий представник ЄС.