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Усі парки та сквери Києва обстежено на вибухонебезпечні предмети, закритими залишаються 8 зон, - КМВА

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Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 із них ще не можна гуляти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі.

Доріжками улюблених парків відтепер можна гуляти спокійніше, за винятком тих зон, які залишаються закритими, а це:

  • частина парку "Лиса гора"
  • частина парку "Кіото"
  • парк "Борців за свободу та незалежність"
  • парк "Деснянський"
  • парк "Муромець"
  • частина парку на острові Труханів
  • частина парку "Пуща-Водиця"
  • частина Маріїнського парку

Всі інші парки - безпечні для відвідування.

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Зазначається, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.

Усі парки та сквери Києва обстежено на вибухонебезпечні предмети, закритими залишаються 8 зон, - КМВА 01

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