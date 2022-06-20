Усі парки та сквери Києва обстежено на вибухонебезпечні предмети, закритими залишаються 8 зон, - КМВА
2 5590
Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 із них ще не можна гуляти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі.
Доріжками улюблених парків відтепер можна гуляти спокійніше, за винятком тих зон, які залишаються закритими, а це:
- частина парку "Лиса гора"
- частина парку "Кіото"
- парк "Борців за свободу та незалежність"
- парк "Деснянський"
- парк "Муромець"
- частина парку на острові Труханів
- частина парку "Пуща-Водиця"
- частина Маріїнського парку
Всі інші парки - безпечні для відвідування.
Зазначається, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.