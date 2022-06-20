Від початку війни з України виїхали понад 7,7 млн людей, - МВС

З України від початку війни по 16 червня виїхало 7,704 млн осіб, повернулися – 2,559 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє в Телеграмі.

У МВС нагадали, що 20 червня, за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2001 року, відзначається Всесвітній день біженців.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього року до величезної кількості цих людей по всьому світу додалися мільйони біженців-українців.

"Люди втікали та продовжують втікати від небезпеки, від вибухів та обстрілів, від озброєних та жорстоких злочинців, для яких людське життя нічого не вартує", - йдеться в повідомленні.

У Європі, станом на 16 червня, 3,207 млн біженців з України зареєстровані на тимчасовий захист або в подібних національних програмах захисту.

Також, за даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців від 16 червня, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як повернулися – 2,559 млн.

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