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Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

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Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію
Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)", - йдеться в повідомленні.

За його словами, підтримали ратифікацію 259 нардепів, проти було лише 8 осіб.

Стамбульська конвенція - міжнародний договір Ради Європи, який передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів, абортів та стерилізації.

Читайте: Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

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Топ коментарі

  • serhiy ivanov 1365066b
    Домашнє насильство щодо чоловіків також треба криміналізувати. Всі хлопці в дитинстві зазнають домашнього насильства: і фізичного, і психологічного, особливо від матерів.
  • Sviatoslav Hryb
    Просто ганьба! Як можна було приймати цей сексистьский документ? То тепер на рівні законів встановлено що усім злом є - чоловік. А чому не має законів про захист чоловіків від насильства жінок? Саме жінки чинять найбільше насильство у сім'ї. Тобто психологічне насильство. Просто блювати хочеться.
  • 911 911 b73befe0
    цього піздабола корчинського щось забагато піарять останнім часом на ютубі, вже і сюди затусовують, він все на що годится вже давно показав
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