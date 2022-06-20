Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)", - йдеться в повідомленні.

За його словами, підтримали ратифікацію 259 нардепів, проти було лише 8 осіб.

Стамбульська конвенція - міжнародний договір Ради Європи, який передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів, абортів та стерилізації.

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