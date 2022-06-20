Зеленський провів розмову з Дудою: Скоординували позиції перед самітом Тримор'я

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої лідери двох країн скоординували позиції перед самітом Тримор'я.