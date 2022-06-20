Мінреінтеграції затвердило новий перелік громад, розташованих у зоні бойових дій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11 червня.