"Книга катів українського народу": в Україні створили базу російських воєнних злочинців
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Упорядники книги запрошують громадян, які постраждали від російських окупантів, надавати свідчення вчинення загарбниками воєнних злочинів проти мирних мешканців України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Вчинення воєнних злочинів проти України представники росії розпочали 24 лютого 2022 року. Згідно з даними Генерального прокурора України наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні злочини РФ. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на тимчасово захопленій українській території", - йдеться у повідомленні.
Проєкт "Книга катів українського народу" збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв. Сайт містить детальну та верифіковану інформацію. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу.