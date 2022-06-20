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Спікер Держдуми РФ Володін полетів до Лукашенка

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Спікер Держдуми РФ Володін полетів до Лукашенка
Делегація російської Держдуми прибула із робочим візитом до Республіки Білорусь. Очолює делегацію голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдуми Росії, інформує Цензор.НЕТ.

В Мінську Володін збирається провести засідання шістдесят другої сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".

У Білорусі на кордоні з Україною збирають планові навчання з військкоматами з 22 червня по 1 липня.

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15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    зажимать луке яйки в двери, чтоб склонить таки к прямому и явному нападению...
    ибо русня уже подизносилась... а белорашка тихобздит...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лайно до лайна по лайно...
  • Харьков Сумской
    Бульбофюреру лучше с Володиным наедине не оставаться. Володин может принудить к совокуплению.
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