РФ не планувала залучати сили ОДКБ до війни в Україні, - Пєсков
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У Кремлі заявили, що питання щодо можливості залучення сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для війни в Україні не розглядалося.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Ні. Такий варіант не розглядався", - відповів Пєсков.
Водночас за його словами, "значення ОДКБ велике, ОДКБ у зовсім недалекому минулому продемонструвала свою ефективність, оперативність та потребу".
"Розвиток ОДКБ є одним із наших пріоритетів у галузі зовнішньої політики та безпеки", - додав Пєсков.