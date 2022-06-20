Новини • Війна

РФ не планувала залучати сили ОДКБ до війни в Україні, - Пєсков

7 10038
РФ не планувала залучати сили ОДКБ до війни в Україні, - Пєсков
У Кремлі заявили, що питання щодо можливості залучення сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для війни в Україні не розглядалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Ні. Такий варіант не розглядався", - відповів Пєсков.

Водночас за його словами, "значення ОДКБ велике, ОДКБ у зовсім недалекому минулому продемонструвала свою ефективність, оперативність та потребу".

"Розвиток ОДКБ є одним із наших пріоритетів у галузі зовнішньої політики та безпеки", - додав Пєсков.

Також читайте: Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Значить планувала, але щось пішло не так
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Все нах послали, один Бульбофюрер мечется между огнями, везде урвать хочет и кресло под задницей сохранить
  • Зэлэный_Змий
    Як тільки казахи послали кацапів нах, так відразу і не планували
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини