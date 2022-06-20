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Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Україні та Молдові дають кандидатство в члени ЄС лише через війну. Не заздрю їм

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Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Україні та Молдові дають кандидатство в члени ЄС лише через війну. Не заздрю їм
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ЄС пропонує кандидатський статус для України і Молдови як підтримку у складній ситуації, в якій вони опинилися, та що він "не заздрить" їм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

"Європейські колеги казали мені, і я казав відкрито, що Україні цей статус дають тому, що вона у стані війни. Ви бачили кілька днів тому, що національні лідери підтверджують цей факт, що рішення прийняли тому, що Україна у стані війни, і в особистих розмовах зі мною говорили, що Молдова також у складному становищі. Тож я дійсно не заздрю ані Україні, ані Молдові", - сказав він.

Прем’єр Грузії водночас привітав Україну та Молдову і побажав їм "миру і об’єднання країни".

Також читайте: Було б цинічно відмовити Україні та Молдові у наданні статусу кандидата на вступ до ЄС, - Бербок

Топ коментарі

  • Maksym Kovalchuk
    А вам підорасам не дадуть, бо *** смокчеете у Путлєра. Вам не те що незаздрять, а призерають ідіотів довгоносих.
  • Светлана Круп
    Значит кацапы в войне 2008 года достигли своих целей. Надо смотреть на Грузию и не повторять ее ошибок, что бы не стать негласным "*********** округом РФ".
  • Влад Воланд
    Звільняйте Осетію та Абхазію і вам дадуть.
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