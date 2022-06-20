РФ не має права погрожувати Литві, Москва повинна звинувачувати лише себе, - Кулеба

Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ не має права погрожувати Литві. Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - йдеться в повідомленні.

Раніше губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати через свою територію транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції ЄС.

У Раді Федерації заявили, що якщо ЄС негайно не виправить ситуацію, то РФ буде "розв'язано руки для вирішення питання будь-якими способами".

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