РФ не має права погрожувати Литві, Москва повинна звинувачувати лише себе, - Кулеба
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Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ не має права погрожувати Литві. Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - йдеться в повідомленні.
Раніше губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати через свою територію транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції ЄС.
У Раді Федерації заявили, що якщо ЄС негайно не виправить ситуацію, то РФ буде "розв'язано руки для вирішення питання будь-якими способами".