Посівна завершилася, засіяли 79,4% торішніх площ, - Мінагрополітики

В Україні цього річ засіяли 95% від прогнозованих площ, що складає 79,4% від торішнього обсягу посівів.

Про це повідомляє Мінагрополітики, інформує Цензор.НЕТ.

Усього засіяно 13,4 млн га. Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становили 14,2 млн га. Це на 2,8 млн га менше від показника минулого року в 16,9 млн га.

Найбільша зміна у структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника та сої. Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року.

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Водночас хоч площі посівів під соняшник і скоротилися у порівнянні з минулим роком, але зберегли високий показник у 4,7 млн га.

Проте цього року відбулося помітне скорочення посівів кукурудзи — було засіяно 4,6 млн. га проти 5,5 млн. га минулого року. При цьому більша частина посівів припала саме на цю культуру.

Другий за площами культурою виявився соняшник – 4,7 млн. га. Також було засіяно 1,2 млн га сої та 1,1 млн га картоплі.

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