Польща не згодна з тим, що Україну позбавили "Євробачення"

Польща не погоджується з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.

Про це заявили в Міністерстві культури та національної спадщини Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща і правління TVP (Telewizja Polska) висловлюють жаль у зв'язку з тим, що Європейська мовна спілка довільно ухвалила рішення позбавити українського Суспільного мовника права на проведення конкурсу пісні "Євробачення" у 2023 році та розпочала переговори про організацію цього заходу з ВВС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Польщі підтримують позицію "Суспільного" та української влади, в якій вони закликають до переговорів щодо організації конкурсу за участю представників країни-переможця "Євробачення" цього року.

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"Ми запевняємо вас у своїй постійній підтримці українського Суспільного мовника у пошуку такої організаційної моделі конкурсу "Євробачення-2023" наступного року, яка враховуватиме максимально можливу участь українських артистів та продюсерів, а також глядачів з України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня EBU відмовила Україні у проведенні "Євробачення" у 2023 році після аналізу ситуації з безпекою у країні. А також заявила, що розпочне переговори з ВВС про можливе проведення конкурсу у Великій Британії.