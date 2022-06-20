Роспропаганда відчайдушно намагається сформувати враження, що весь світ закликає Україну здатися Кремлю, - Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда маніпулює заявою очільниці Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трас щодо повернення України до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на телеграм-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Кремлівські медіа поширюють дезінформацію про те, що очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії наполягає на поверненні України до переговорів із Росією та підключенні до переговорного процесу країн Балтії та Польщі.

У ЦПД заявили, що насправді 16 червня Трас заявила про підтримку України Урядом Великої Британії та наголосила, що їхня країна "не може допустити, щоб Україну змусили відмовитись від території".

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Водночас, глава британського МЗС наголосила, що завершення війни відбуватиметься за столом переговорів, і зараз Велика Британія працює над тим, щоб до переговорного процесу були залучені Польща та країни Балтії.

У ЦПД попереджають, що Росія продовжує маніпулювати висловлюваннями представників країн-союзників України. У такий спосіб вона намагається сформувати враження, що весь світ закликає Україну здатися шляхом перемовин на вигідних для кремля позиціях.