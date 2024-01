Президент ПАРЄ Кокс привітав рішення Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я аплодую парламенту України за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.

I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH