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Президент ПАРЄ Кокс привітав рішення Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію

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Президент ПАРЄ Кокс привітав рішення Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я аплодую парламенту України за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.

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