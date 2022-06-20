Окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи та блокують український мобільних зв’язок, - ГУР МО

Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати начебто "бажання" місцевих жителів отримати російські паспорти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Усіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянська, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах відправляють на громадські роботи", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники додають, що протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ.

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"Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей", - зазначають у ГУР МО.