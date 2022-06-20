Армія РФ чинить максимальний опір, щоб завадити ЗСУ дійти до кордону на Харківщині, - Маляр

Російські військові чинять максимальний опір Збройним силам України в Харківській області. Українській армії залишилася незначна відстань до кордону з Росією.

Про це в етері національного марафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посилнням на Суспільне.

"Залишилося небагато українським Збройним силам, щоб вийти на державний кордон у Харківській області. Як Харків, так і Харківська область були переможно звільнені від ворога, і ця відстань, яка залишається до кордону, ворог на сьогодні чинить максимальні зусилля, щоб Збройні сили України не дійшли до кордону. За це йдуть бої", - сказала вона.

При цьому Маляр сказала, що говорити про перспективи боїв у Харківській області не можна, оскільки ситуація на фронті змінюється щопівгодини.

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"Говорити про перспективи, про прогнози - це справа невдячна, тому що точний прогноз у війні давати не можна, бо динамічна ситуація, змінюється щопівгодини. Єдине що можна говорити - триває активна фаза війни в Україні, в Україні немає сьогодні безпечної області, де б не влучали російські ракети. Під загрозою ракетних обстрілів є практично вся територія", - сказала вона.