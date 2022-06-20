В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В тимчасово окупованому Донецьку чутно вибухи - горить склад боєприпасів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Типовий Донецьк".
Вибухи лунають в мікрорайоні Азотний.
"На Азотному продовжує детонувати БК. У деяких будинках повилітали шибки", - йдеться в одному з повідомлень.
Окупанти ніяк не коментують вибухи.
Раніше повідомлялося, що за три дні в окупованому Донецьку знищили щонайменше сім військових складів Росії.