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В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В тимчасово окупованому Донецьку чутно вибухи - горить склад боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Типовий Донецьк".

Вибухи лунають в мікрорайоні Азотний.

"На Азотному продовжує детонувати БК. У деяких будинках повилітали шибки", - йдеться в одному з повідомлень.

Окупанти ніяк не коментують вибухи.

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Раніше повідомлялося, що за три дні в окупованому Донецьку знищили щонайменше сім військових складів Росії.

В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи 01
В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи 02
В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи 03

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Топ коментарі

  • stavr
    слава ЗСУ!
  • Kiev_Kiev_777
    курить вредно
  • Elena Zhmariova
    Хотелось бы знать, сколько в Донецке всего складов боеприпасов. Определить, так сказать, фронт работ.
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