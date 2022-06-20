В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В тимчасово окупованому Донецьку чутно вибухи - горить склад боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Типовий Донецьк".

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Вибухи лунають в мікрорайоні Азотний.

"На Азотному продовжує детонувати БК. У деяких будинках повилітали шибки", - йдеться в одному з повідомлень.

Окупанти ніяк не коментують вибухи.

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Раніше повідомлялося, що за три дні в окупованому Донецьку знищили щонайменше сім військових складів Росії.





