У депутата Держдуми РФ конфіскували три квартири в Мюнхені

Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції російські активи були не просто заморожені, але й конфісковані.

Відповідне рішення ухвалили прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.НЕТ".

Ім'я російського депутата не вказується, у повідомленні його називають Л., а його дружину – К.

На подружжя було оформлено дві квартири в Мюнхені, які вони здавали в оренду навіть після запровадження санкцій.

У ході слідства знайшлася третя квартира, власницею якої була дружина депутата.

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Крім квартир, було конфісковано банківський рахунок, на який надходила орендна плата. Орендаторам дозволили залишитися.

Санкції Євросоюзу заморозили активи російських олігархів та пов'язаних із ними компаній у Європі на 12,5 млрд євро.