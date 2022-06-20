У депутата Держдуми РФ конфіскували три квартири в Мюнхені
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Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції російські активи були не просто заморожені, але й конфісковані.
Відповідне рішення ухвалили прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.НЕТ".
Ім'я російського депутата не вказується, у повідомленні його називають Л., а його дружину – К.
На подружжя було оформлено дві квартири в Мюнхені, які вони здавали в оренду навіть після запровадження санкцій.
У ході слідства знайшлася третя квартира, власницею якої була дружина депутата.
Крім квартир, було конфісковано банківський рахунок, на який надходила орендна плата. Орендаторам дозволили залишитися.
Санкції Євросоюзу заморозили активи російських олігархів та пов'язаних із ними компаній у Європі на 12,5 млрд євро.