Троє людей перебувають у лікарні після ракетного удару по Чорткову, - ОВА
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Людям, які отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 20 червня у лікарні досі перебувають троє постраждалих внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, решта - на амбулаторному лікуванні", - уточнив він.
Окрім цього, Труш зауважив, що людям, які отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.
"Для цього із бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень. Допомога медиків знадобилася 30 потерпілим", - резюмує він.