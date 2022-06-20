Троє людей перебувають у лікарні після ракетного удару по Чорткову, - ОВА

Людям, які отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20 червня у лікарні досі перебувають троє постраждалих внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, решта - на амбулаторному лікуванні", - уточнив він.

Окрім цього, Труш зауважив, що людям, які отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.

"Для цього із бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень. Допомога медиків знадобилася 30 потерпілим", - резюмує він.

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