Мінеральна вода "Боржомі" може зникнути через санкції: компанія зупинила роботу

Найпопулярніша грузинська мінеральна вода "Боржомі" може зникнути з магазинів: на власника її виробництва, російського олігарха Михайла Фрідмана наклали санцкії, компанія не працює вже півтора місяця.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Настоящее время".

Компанія "Альфа-груп" Фрідмана з 2013 року була найбільшим акціонером "Боржомі" - їй належало 57,72% акцій. Після запровадження санкцій керівництво повідомило, що скоротить зарплату співробітників "Боржомі" на час простою на 50%. Пів сотні робітників відмовилися від нових умов контракту й були звільнені, десятки розпочали страйк та відмовляються повертатися на робочі місця.

Влада Грузії намагається врятувати "Боржомі": нещодавно "Альфа-груп" безкоштовно передала державі 7,73% акцій. Тепер контрольним пакетом у 50,01% акцій спільно володіють грузинська держава та родина покійного російсько-грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі. Але страйкарі все одно відмовляються виходити на роботу, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату та перевести всіх співробітників на довгострокові контракти.

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Вже зараз у самій Грузії "Боржомі" можна знайти лише в гіпермаркетах, які мають великі запаси товару. З полиць решти магазинів ця мінеральна вода вже зникла.