Близько 500 тис. громадян залишаються на окупованих територіях Херсонщини, - ОВА

На окупованій території Херсонської області залишається 450-500 тисяч громадян.

Про це повідомив глава ОВА Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я думаю, що 450-500 (тисяч. - Ред.) залишається наших громадян на окупованій території області", - зазначив він.

За його словами, близько 50% тих, хто не хотів залишатися в окупації, покинули цю територію.

Лагута заявив, що наразі покинути окуповану Херсонщину можна двома способами: виїхати в тимчасово окупований Крим і через окуповані Мелітополь-Василівка в сторону Запоріжжя.

Також Лагута розповів, що російські загарбники тримають в полоні понад 600 осіб - це активісти, учасники АТО, люди, які проти окупації.

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