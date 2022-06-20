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Окупанти різко посилили інтенсивність обстрілів Харкова, - Терехов

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Окупанти різко посилили інтенсивність обстрілів Харкова, - Терехов
У Харкові з учорашнього вечора різко збільшилася інтенсивність вогню.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація в місті напружена, не залишає від бомбардувань місто Харків. Можу сказати що інтенсивність вогню сьогодні посилюється і різко посилюється починаючи з вчорашнього вечора, ніч, сьогоднішній ранок, день. Постійно йдуть обстріли міста Харкова по різних районах", - заявив він.

За словами мера, вранці і вдень російські окупанти завдали удару по інфраструктурних об'єктах Харкова.

"По житлових мікрорайонах є попадання. Зараз працює Держслужба з надзвичайних ситуацій для того, щоб усунути наслідки, які носять російські окупанти", - додав Терехов.

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Топ коментарі

  • Семен Семенович 32bcd7cd
    нашим властям может пора уже отвечать на обстрелы а не считать количество прилетов, пожевывая сопли?
  • Oresta Bartka
    Як казав один тверезий харківський біженець: "Это нам всем "какая разница" боком вылезла..."
  • Mikhail Saveliev
    Там кордон з Мордором прям біля Харкова, як подвинути? Треба заходити в Бєлгород, тільки так може шось вийде
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