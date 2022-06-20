25% шкіл підтвердили наявність укриттів, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів.

Про це він заявив під час телемарафону в понеділок удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні 25% уже підтверджених укриттів (у школах. - Ред.)", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що відомство працює з Державною службою з надзвичайних ситуацій щодо оцінки рівня безпеки у школах кожної із громад.

Зокрема, опрацьовують наявність укриттів поблизу закладів освіти, якщо таких немає у самих школах.

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