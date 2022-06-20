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Путін думає лише про захоплення нових земель, - експрезидент Латвії Затлерс

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Путін думає лише про захоплення нових земель, - експрезидент Латвії Затлерс
Російський диктатор Володимир Путін думає лише про розширення кордонів Росії та захоплення нових земель, проте йому не вдасться захопити країни Балтії - своїми діями він перетворив їх на цитадель.

Про це журналістам сказав президент Латвії у 2007-2011 роках Валдіс Затлерс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За його словами, Путін живе ідеями Російської імперії XVII століття і думає тільки про розширення кордонів Росії, а також захоплення нових земель. Він зазначив, що своєю агресивною політикою Росія перетворила країни Балтії "на цитадель, яку їй ніколи не вдасться захопити".

"До російської агресії проти Грузії у Латвії практично не було армії, але після серпня 2008 року ми впритул зайнялися реалізацією різних програм військового будівництва. У результаті, коли у 2014 році Росія окупувала Крим, у нас уже були і військова інфраструктура, і сили НАТО. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовий контингент держав Балтії і, зокрема, Латвії збільшився в десятки разів, тобто агресивна політика Кремля дала нам та іншим країнам Балтії можливість знайти збройні сили, яких у нас ніколи не було. Тому будь-який напад на Латвію зараз став би безумством", – сказав Затлерс.

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Він зазначив, що сьогодні у Латвії перебувають військові дев'яти країн НАТО, а також велика кількість сучасної військової техніки, що дозволило надавати військову допомогу Україні.

Топ коментарі

  • arye z.
    Их на строительство армии не пример Грузии-2008 вдохновил, а собственный пример-1940
    Тогда сложили оружие и без боя сдались на милость восточных варваров и в результате на полвека стали бесправной колонией.
    Больше не хотят.
  • Перехватчик
    MARAZMKREPCHAET

    @TRAKTOR47205013

    ·
    17 ч

    Констатируем : Вторая армия мира не может взять Североденецк на протяжении полутора месяцев. Для тех , кто не в курсе : это городишко 4 х 4 км..
    к 9 мая - НЕ взяли .
    к 21 мая ( день рождения Шойгу ) - НЕ взяли .
    к 12 июня ( День России) - НЕ взяли.
    к 22 июня - хрен возьмут !
  • Jancis
    Tak putin ***** tipa "petrom I" zaxotel stat
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