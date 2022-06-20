Два кораблі РФ із 28 крилатими ракетами загрожують Україні з Чорного моря, - ОК "Південь"

У Чорному морі корабельне угруповання Російської Федерації зменшилося на один ракетний корабель постійної присутності, станом на сьогодні їх залишилося два.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Оперативного командування "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій у тактиці контрбатарейного протистояння.

Продовжує також обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти. Так протягом ночі гатив по Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Ввечері вчора також були обстріли в селі Галицинове. Сталася часткова руйнація житлових будинків, потерпілих немає.

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У Воскресенській громаді внаслідок обстрілів припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У селах, внаслідок влучань зайнялися поля з озимою пшеницею.

На Херсонщині ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки цивільних, багато замінованої інфраструктури.

Мирні мешканці продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

Ворог продовжує тероризувати й Одещину. Крилатими ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму вночі був атакований Білгород-Дністровський район, а вранці - сама Одеса.

В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі.

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Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромах та іншій критичній, стратегічній, військовій інфраструктурі області.

Вочевидь, щось в наших діях дуже непокоїть ворогів", - коментують в ОК "Південь".

У Чорному морі зафіксована присутність трьох підводних човнів РФ і такої ж кількості великих десантних кораблів.

Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається.

"Контрдиверсійні заходи в регіоні системні та успішні, надійну охорону державного кордону забезпечено", - запевнили в командуванні.

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