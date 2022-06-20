Два кораблі РФ із 28 крилатими ракетами загрожують Україні з Чорного моря, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Оперативного командування "Південь".
"Ворог продовжує ведення бойових дій у тактиці контрбатарейного протистояння.
Продовжує також обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти. Так протягом ночі гатив по Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Ввечері вчора також були обстріли в селі Галицинове. Сталася часткова руйнація житлових будинків, потерпілих немає.
У Воскресенській громаді внаслідок обстрілів припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У селах, внаслідок влучань зайнялися поля з озимою пшеницею.
На Херсонщині ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки цивільних, багато замінованої інфраструктури.
Мирні мешканці продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.
Ворог продовжує тероризувати й Одещину. Крилатими ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму вночі був атакований Білгород-Дністровський район, а вранці - сама Одеса.
В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі.
Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромах та іншій критичній, стратегічній, військовій інфраструктурі області.
Вочевидь, щось в наших діях дуже непокоїть ворогів", - коментують в ОК "Південь".
У Чорному морі зафіксована присутність трьох підводних човнів РФ і такої ж кількості великих десантних кораблів.
Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається.
"Контрдиверсійні заходи в регіоні системні та успішні, надійну охорону державного кордону забезпечено", - запевнили в командуванні.