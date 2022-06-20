Угорщина пропонує транзит українського продовольства, - Сійярто
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Війну та продовольчу кризу обговорили міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі.
Петер Сійярто заявив, що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї.
За його словами, Угорщина здатна виробляти приблизно вдвічі більше власного споживання їжі, тому він певний, що угорський народ у безпеці.
"Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт" - сказав Сійярто.
"Посилення захисту кордонів також є важливим кроком для Угорщини, оскільки продовольча криза породжує міграцію, а наш південний кордон потрібно захищати від посилення тиску" - додав він.
За його словами, хоча у Європейського союзу є план дій щодо подолання кризи, це лише план, а не дії.