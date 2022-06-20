Найближчим часом запрацює спеціальний представник України в справах Африки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський хоча активізувати діалог з усіма країнами Африки зараз спільних інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час звернення до країн - учасниць Африканського Союзу.

"У глобалізованому сьогоденні неможливий світ без Африки. І Африка без зв'язків із світом. І це правильно, що Африканський Союз проявляє принципову активність, захищаючи інтереси всіх мешканців вашого континенту. Однак ваш голос має звучати достатньо вагомо в усіх міжнародних структурах. Якщо їх для цього потрібно реформувати, зокрема і Радбез ООН, тоді потрібно це зробити", - зазначив президент.

Глава держави нагадав, що у квітні, звертаючись до Радбезу ООН, запропонував скликати після війни у Києві глобальну конференцію щодо реформування і трансформації ООН.

"Також я започаткував нову політику України щодо Африки. Саме за моєї каденції затверджено першу стратегію розвитку відносин України з державами Африки. Буде активізовано діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює спеціальний представник України у справах Африки. Я хочу, щоб ми розуміли одне одного і взаємодіяли без посередників. Заради наших спільних інтересів", - пояснив Зеленський.

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