Окупанти знов перенесли приєднання загарбаних територій до РФ, - розвідка

За даними розвідки, масовий спротив на окупованих територій зірвав росіянам плани щодо "добровільного" приєднання регіонів. "Референдуми" перенесли на осінь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За новими планами росіяни мають на меті поступово змінювати військову адміністрацію на т.з. цивільну. Проте через спротив місцевих дедлайн щодо імітації налагодження мирного життя вкотре перенесено. Тепер на осінь", - йдеться у повідомленні.

Також в Центрі зазначили, що росіяни планують налагодити "правове поле" за законами РФ та розпочати начальний рік. Для останнього збираються залучити викладачів з окупованого Криму, адже більшість місцевих вчителів облишили окуповані регіони чи відмовляються співпрацювати з росіянами.

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"Попри репресії, місцеві продовжують спротив, тому про ніяке "добровільне" приєднання мова не йде. При цьому, враховуючи, що спротив має зростаючу тенденцію, то скоріш за все росіянам й далі прийдеться переносити кінцевий термін передачі влади "цивільній адміністрації", тобто купці колаборантів", - додали в Центрі.