Росія намагається перехопити іноземних студентів, які навчалися в Україні, - Міносвіти

Нині Росія намагається "перехопити" іноземних студентів, які до війни навчалися в Україні чи планували вступати в українські виші, але у зв'язку з виключенням Росії з міжнародних освітніх процесів дипломи її вишів не визнаватимуться на міжнародному рівні.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я знаю про те, що росіяни хочуть перехопити їх (іноземних студентів, які навчалися в Україні - ред.), але враховуючи те, що росіян викинули майже з усіх форм міжнародного, європейського освітнього співробітництва, зокрема з Болонської системи, російські дипломи знадобляться лише в якомусь "удмуртському автономному окрузі". Іноземці це розуміють і повертаються до європейської країни", - сказав Вітренко.

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Він нагадав, що до повномасштабної війни в Україні навчалося близько 80 тисяч студентів-іноземців, переважно на медичних спеціальностях. Після російського вторгнення вони майже всі виїхали.

Втім, за словами Вітренка, студенти прагнуть продовжити навчання в Україні. За даними закладів вищої освіти, розташованих у західних областях, багато студентів-іноземців повертаються.

"Наскільки мені відомо, за інформацією ЗВО, які розташовані в так званих тилових областях, багато з них уже повернулися, бо вони хочуть продовжувати навчання саме в Україні", - сказав заступник міністра.

Він додав, що МОН спростило правила вступу для іноземних студентів.

"Тепер вони можуть складати (вступні іспити. - Ред.) і вступати в ЗВО дистанційно, дистанційно навчатися. Єдине, що ми маємо проблему з медичними спеціальностями, адже розуміємо, що медицини неможливо навчитися онлайн. Тому з ініціативи наших закладів освіти, закладів освіти підпорядкування МОЗ проводимо певні дії, щоб повернути студентів до навчання в безпечних закладах освіти, які розташовані на території України, де більш-менш безпечно", - сказав заступник міністра.

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Вітренко також повідомив, що від початку повномасштабної війни було видано лише 222 запрошення іноземцям на навчання в Україні. Наразі МОН за допомогою міжнародних партнерів проводить промоційну кампанію щодо навчання в Україні.