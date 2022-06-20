Британія спростить в'їзд до країни для неповнолітніх українців, - The Times
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Уряд Великої Британії встановить нові правила для в'їзду в країну неповнолітніх громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Зазначається, що згідно з новим рішенням уряду неповнолітні українські біженці зможуть в'їхати до Великої Британії без супроводу.
"Нова зміна правил дасть змогу сотням дітей і підлітків-біженців в'їхати до Великої Британії", - зазначають у The Times.
Варто зауважити, що раніше особам молодше 18 років було заборонено в'їзд до Великої Британії без батьків або опікунів.