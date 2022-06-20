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"Для мене спорт поза політикою": український боксер Редкач опублікував фото з росіянином Біволом. ФОТО

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"Для мене спорт поза політикою": український боксер Редкач опублікував фото з росіянином Біволом. ФОТО
Український боксер Іван Редкач опублікував спільне фото з російським чемпіоном Дмитром Біволом та розповів про тяжку працю спортсменів.

Відповідний допис опубліковано в твітері Редкача, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба розділяти спорт і політику. Хоча цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політикою", - написав він.

Редкач додав, що спортсмени працюють надзвичайно завзято, "потом і кров’ю". "Жоден політик так не працює", - написав він.

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Для мене спорт поза політикою: український боксер Редкач опублікував фото з росіянином Біволом 01

Іван Редкач – український боксер з Сумщини, чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Дмітрій Бівол – уродженець Киргизстану та російський боксер, чемпіон світу за версією Світової боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.

Раніше Бівол коментував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вживаючи слова "війна" і не називаючи агресора.

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Він казав, що має багато друзів і в Україні, і в Росії, тому сподівається, що "це скоро скінчиться".

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Топ коментарі

  • lubava ffe54244
    Позбавити громадянства і питання закрите! Хоть жопу путіна цілуй!
  • mrSmith
    Бо ти гівно собаче по своїй суті і дебіл за рівнем інтеллекту.
  • V Vv 00263b4f
    Ці скандали зі спортсменами вже дістали! Чим там займається чи не займається Міністерство спорту? Нахрен мені такі вихованці за мій рахунок? Нахрен такі репутаційні втрати за гроші Держбюджету? В годували, вивчили, створили усі умови, але не виховали цього тяжкопрацюючого.
    З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
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