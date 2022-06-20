РФ використовує російську мову як привід для агресії проти України, - Рада Європи

У Раді Європи заявляють про неприпустимість використання РФ становища російської мови, як мови меншини, приводом для агресії проти України.

Про це йдеться у заяві Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, прийнятій на його останньому пленарному засіданні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у своїй заяві найрішучіше засудив агресію Російської Федерації проти України та висловив свою солідарність з усім українським народом.

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"Комітет експертів вважає неприйнятним те, що Російська Федерація продовжує використовувати становище російської мови як мови меншини в Україні, як привід для виправдання цієї агресії", - йдеться у повідомленні.

Комітет експертів вказує, що Росія не ратифікувала Хартію, але підписала її в 2001 році, і, як сторона Хартії, Російська Федерація залишається зобов'язаною не позбавляти договір його об'єкта і мети, як це передбачено Віденською конвенцією про право міжнародних договорів.

Комітет експертів нагадує, що, згідно зі статтею 5 Статуту, ніщо в цьому документі "не має тлумачитися як таке, що передбачає право займатися будь-якою діяльністю або виконувати будь-які дії, що суперечать цілям Статуту Організації Об’єднаних Націй чи інших зобов'язань з міжнародного права, включаючи принцип суверенітету та територіальної цілісності держав".

Також нагадується, що в контексті поточного моніторингу України Комітет експертів здійснив візит до країни в липні 2021 року. Він узяв до уваги зусилля української влади, але також визначив сфери, де необхідні заходи для забезпечення належного захисту всіх мов національних меншин в країні.

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У заяві зазначається, що Комітет і надалі надаватиме свою підтримку українській владі в імплементації Хартії та нагадує, що Рада Європи є відповідним форумом для вирішення будь-яких питань, пов'язаних із захистом та популяризацією мов меншин, шляхом діалогу та співпраці.