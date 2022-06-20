Війська РФ за 3 години запустили по півдню України 14 ракет: били одразу по кількох районах, - ОК "Південь"

Вдень протягом 3 годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі. В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих серед цивільного населення нема", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі лунають вибухи: Над містом дим. ФОТО