Армія РФ провела роботу над помилками й змінила тактику. Ворог сильний, - Маляр

Російська армія провела роботу над помилками та стала сильнішою, зберігаючи перевагу в кількості зброї й особового складу.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, військове керівництво заявляло про нову тактику російських окупантів ще два місяці тому, коли вони вивели війська з Київської, Чернігівської й Сумської областей унаслідок перемоги Збройних Сил України на першому етапі війни.

"Другий етап війни характеризується тим, що російська армія змінила тактику, проаналізувала помилки та зробила висновки. Війна, на жаль, робить сильнішими всі сторони, що воюють, якщо вони враховують свої помилки. Ніхто не приховує того, що ворог сильний", — сказала Маляр.

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Вона зазначила, що російська армія продовжує перевершувати ЗСУ у кількості особового складу й озброєнь.

Також Маляр заявила, що Збройні Сили України готові до можливого вторгнення з боку Білорусі та Придністров'я, опрацьовуючи усі потенційні сценарії.

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Російська армія має завдання – повне захоплення Луганської області орієнтовно до 26 червня, сьогодні йдуть вирішальні бої за Сєверодонецьк.