Росія почала навчання поруч з Литвою: вимагає, щоб та поновила транзит у Калінінград
Російське МЗС викликало посла Литви у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міністерства.
Дії Литви у відомстві Лаврова назвали "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.
"Заявили у зв'язку з цим, що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії із захисту своїх національних інтересів", - йдеться у заяві.
Тим часом РФ почала військові навчання в Калінінградській області, пише "Європейська правда". Вишколи ракетних та артилерійських підрозділів проводять військовослужбовці Балтійського флоту РФ. У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.
Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".
Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. В Росії ці дії називають "блокадою Калінінграда".