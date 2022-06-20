Пограбування пенсіонерів почались в Маріуполі: Люди зі зброєю забирають отримані від окупантів гроші

В окупованому росіянами Маріуполі почались перші пограбування пенсіонерів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже почались перші пограбування пенсіонерів. Враховуючи, що це сама незахищена частина населення і вже отримала гроші від окупантів - почались розбої. Люди зі зброєю відбирають все отримане. Сказати однозначно хто це - важко. Але "поліція днр" закриває очі і робить вигляд, що нічого не відбулося. І це лише початок", - наголосив він.

За словами Андрющенко, це частина сценарію контролю населення не через репресивну машину, а саме через банди.

"Ватажків яких будуть контролювати росіяни (зокрема кадирівці, які базуються в Новоазовську). Окрім пограбувань на вулиці вже відкрито вийшли мародери з продажем прикрас, награбованих по магазинах. Основні покупці - росіяни мчсники та інша російсько-донецька сволота. Так само тут діють імпровізовані ломбарди, де маріупольці за безцінь віддають ювелірні прикраси. "Кришує" безспосередньо пан Фтіц, який очолює Жовтневу (Центральну) райадміністрацію окупантів. Він узгоджує "патенти", не без міської адміністрації. Колаборанти продовжують свій бізнес на кістках", - додав радник мера.

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