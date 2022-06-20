Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

"Кожна з цих країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії у п'ятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - зазначила Стефанішина.

За словами міністерки, зараз вона може підтвердити, що на 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.

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