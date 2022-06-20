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Україна може постати з попелу, а держава-агресор так і залишиться - тільки з втратами й деградацією, - Зеленський

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Україна може постати з попелу, а держава-агресор так і залишиться - тільки з втратами й деградацією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що міграційна криза у Європі, викликана російською війною, має стати останньою такою кризою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

"Ми маємо зробити абсолютно все, щоб після нашої перемоги - я в ній не сумніваюся - ми могли б не просто відновити нормальні умови для життя там, де російські окупанти намагалися залишити тільки обгорілі уламки, а побудувати життя настільки сучасне, настільки безпечне, щоб і це було ударом по агресору.

Тобто не тільки санкції, не тільки фізичні втрати російської армії на полі бою, а й сам факт відновлення життя в Україні. Саме життя - пріоритет.

Сам факт того, що ми можемо постати з попелу. А держава-агресор так і залишиться - тільки з втратами й деградацією", - сказав президент.

За словами Зеленського, міграційна криза у Європі, викликана російською війною, має стати останньою такою кризою.

"Щоб будь-якому іншому агресору навіть не спало на думку, що за допомогою війни вдасться зруйнувати життя будь-якої європейської країни", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    Щось боневтіка пробило на "апоговоріть"
  • Snart
    І не забути про зарплати 4000 доларів)) будь ласка ))) о і дерева, що дихалося легко, це обов'язково … агресор буде в шоці
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Что ж ты устроил Украине 1941 год.... Не смотрел в детстве фильмы про войну? Какого хера поперся в Главнокомандующие? Думал перетер и Патрушевым и все ОК? Хорошо хоть понял, что он бы тебя убрал, что бы лишнего не болтал....
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