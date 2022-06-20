Україна може постати з попелу, а держава-агресор так і залишиться - тільки з втратами й деградацією, - Зеленський
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.
"Ми маємо зробити абсолютно все, щоб після нашої перемоги - я в ній не сумніваюся - ми могли б не просто відновити нормальні умови для життя там, де російські окупанти намагалися залишити тільки обгорілі уламки, а побудувати життя настільки сучасне, настільки безпечне, щоб і це було ударом по агресору.
Тобто не тільки санкції, не тільки фізичні втрати російської армії на полі бою, а й сам факт відновлення життя в Україні. Саме життя - пріоритет.
Сам факт того, що ми можемо постати з попелу. А держава-агресор так і залишиться - тільки з втратами й деградацією", - сказав президент.
За словами Зеленського, міграційна криза у Європі, викликана російською війною, має стати останньою такою кризою.
"Щоб будь-якому іншому агресору навіть не спало на думку, що за допомогою війни вдасться зруйнувати життя будь-якої європейської країни", - додав глава держави.