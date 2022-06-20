У Старобільську окупанти намагаються зігнати аграріїв у колгосп, - ГУР

Російські окупанти в Старобільську Луганської області намагаються зігнати місцевих аграріїв у колгосп.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначено, що у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній.

"Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства". Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу, їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менше 5 тис. гривень)", - сказано в повідомленні.

Ті з аграріїв, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.

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