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У Старобільську окупанти намагаються зігнати аграріїв у колгосп, - ГУР

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У Старобільську окупанти намагаються зігнати аграріїв у колгосп, - ГУР
Російські окупанти в Старобільську Луганської області намагаються зігнати місцевих аграріїв у колгосп.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначено, що у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній.

"Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства". Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу, їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менше 5 тис. гривень)", - сказано в повідомленні.

Ті з аграріїв, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    вєрнулі свой 1980-ий, красаучікі, і піструн у діда тепер буде стояти, і цицьки у бабки, як прі таваріще брєжнєвє, і мамка принесе дамой пєчєньє до чаю
  • Ivan Snigirenko
    Вот это поворот. От частной собственности на землю до колхоза. Вот и весь ответ фермерам луганщины какая разница. А могли сами 10 бригад сформировать обуть , одеть и ещё танков и гаубиц купить. Они отвечают что при любой власти можно жить - живите.
  • Олег Квиташ
    Все що розуміють кацапи в сільському господарстві, це як розкуркулювати і розстрілювати.
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