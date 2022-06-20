Ексмеру Києва Черновецькому, який закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР", повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка". Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).
Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.