У російському полоні перебувають понад 1,5 тисячі цивільних, - Верещук

У російському полоні перебувають понад 1,5 тисячі цивільних українських громадян, які не є військовополоненими та мають бути відпущені.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більше півтори тисячі цивільних в російських тюрмах - вони сидять в Ростові, Курську, вони сидять в СІЗО, вони сидять як військовополонені, хоча не мають бути полоненими. ..Вони мають бути відпущені", - сказала Верещук.

Вона додала, що серед українських цивільних, які перебувають у полоні, є волонтери, активісти, журналісти, священики, депутати місцевих рад, голови органів місцевого самоврядування. За її словами, вдалося повернути 103 людини за березень-травень і цей процес триває, влада продовжує над цим працювати, також бувають випадки, коли люди вибираються із полону самотужки або з допомогою волонтерів.

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Верещук повідомила, що Міжнародний комітет Червоного Хреста звернувся раніше до Росії, щоб вона надала список цивільних українців, які перебувають у полоні РФ, і Україні теж передали цей перелік. За її словами, Росія включила до такого переліку лише 120 осіб і серед них немає жодної жінки, але це неправда. Також урядовець наголосила, що тепер необхідно працювати над тим, щоб Росія визнала і інших цивільних, яких вона захопила у полон, і передала українській стороні.