Путін боїться, що "іскра демократії" пошириться на Росію, - Шольц

Президент Росії Володимир Путін боїться, що на його країну може поширитися "іскра демократії" із Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може полетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО та ЄС. Він хоче повернутися до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити", - зазначив він.

Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022

Як повідомлялося, раніше Шольц заявляв, що мир в Україні на умовах Путіна неможливий, а санкції проти Росії триватимуть доти, доки сторони не досягнуть мирної угоди.

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