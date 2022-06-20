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Путін боїться, що "іскра демократії" пошириться на Росію, - Шольц

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Путін боїться, що "іскра демократії" пошириться на Росію, - Шольц
Президент Росії Володимир Путін боїться, що на його країну може поширитися "іскра демократії" із Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може полетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО та ЄС. Він хоче повернутися до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше Шольц заявляв, що мир в Україні на умовах Путіна неможливий, а санкції проти Росії триватимуть доти, доки сторони не досягнуть мирної угоди.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Ось цього Європа якраз може не боятися.
    Якщо іноді і з'являється в Росії лідер, який хоче дати народу свободу і демократію, то сам російський народ рве його на шматки і по закінченню відлиги звично повертається у своє рабське, але таке знайоме та улюблене стійло
  • Fjall_Raven
    ещё классик заметил это из событий 1812 года - "И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс
  • Саша Пончик
    У касапья не может быть демократии. Барин и холоп и это вся сущность.
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