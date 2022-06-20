Байден про членство України в ЄС: "Дуже ймовірно, що це станеться"

Президент США Джо Байден вважає "дуже ймовірним", що Україна набуде повноцінного членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав у понеділок під час перебування в штаті Делавер, передає Укрінформ із посиланням на телеканал C-SPAN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, дуже ймовірно, що це станеться", - відповів президент США на запитання, чи має він упевненість, що Україна стане членом ЄС.

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Байден також назвав "малоймовірною" можливість відвідування ним України під час поїздки до Європи цього місяця для участі у самітах G7 і НАТО. Він також зазначив, що він і його адміністрація підтримують постійні контакти з державним керівництвом України.