Рашисти нервують, що стали відомі українській розвідці: "П#здец как стремно теперь. Не знаю, доживу ли до свадьбы", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російські окупанти разом з родичами і знайомими нервують через перехоплення їх розмов із зізнанням у воєнних злочинах, яки скоєні в Україні.
Про це свідчить чергове перехоплення ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Окупант свариться з нареченою, що вона випитала у нього інформацію про вбивство українських військовослужбовців і дану розмову було перехоплено. "ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают".
Дівчина нервує, що стали відомі її особисті дані та переживає чи доживе вона до весілля: "меня всю трясет! … не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь".