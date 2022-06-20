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Рашисти нервують, що стали відомі українській розвідці: "П#здец как стремно теперь. Не знаю, доживу ли до свадьбы", - перехоплення ГУР. АУДIО

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Російські окупанти разом з родичами і знайомими нервують через перехоплення їх розмов із зізнанням у воєнних злочинах, яки скоєні в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант свариться з нареченою, що вона випитала у нього інформацію про вбивство українських військовослужбовців і дану розмову було перехоплено.  "ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают".

Дівчина нервує, що стали відомі її особисті дані та переживає чи доживе вона до весілля: "меня всю трясет! … не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Не, утырок, 100% не доживешь. И ублюдков типа тебя твоя дегенеративная ***** не нарожает.
  • Alexander DGuess
    Чмо якесь, сам язик розпустив ще й лаптєногу свою звинувачує...
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Хай нервують, їм тільки на користь! Ближче до інфаркту,або інсульту. Чи справедливої української кулі...
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